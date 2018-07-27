ЦИК сегодня примет решение по референдуму о повышении пенсионного возраста

Это самый эффективный способ не позволить правящей партии принять закон, который не поддерживает абсолютное большинство граждан, — сказал «Эху Москвы» член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.

Валерий Рашкин подчеркнул, что пенсионную реформу следует принимать только после всенародного референдума, поскольку этот вопрос затрагивает буквально каждого.