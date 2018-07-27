ЦИК сегодня примет решение по референдуму о повышении пенсионного возраста
Это самый эффективный способ не позволить правящей партии принять закон, который не поддерживает абсолютное большинство граждан, — сказал «Эху Москвы» член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.
Валерий Рашкин подчеркнул, что пенсионную реформу следует принимать только после всенародного референдума, поскольку этот вопрос затрагивает буквально каждого.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 27 июля 2018 | 09:10
Надеюсь, все понимают, какие результаты будут у "референдума"?
Процентов 86 будет "за" пенсионный грабёж?
vasyakirin 27 июля 2018 | 09:15
mikhail_spb_: временами демонстрационные графики будут за 146% зашкаливать...
nitinol 27 июля 2018 | 09:21
Дело не в том как проголосуют на референдуме, а как посчитают умельцы из ЦИКа...
ivfn 27 июля 2018 | 09:26
nitinol:
А кто голосовать будет?
В 2017 году в России насчитывается свыше 42 миллионов пенсионеров. Они что тоже пойдут голосовать. Молодежь 18- 30 лет. ? Да им похрену. Кто в таком возрасте думает о пенсии.Кстати кому два года до выхода на пенсию тоже это не нужно. И что имеем ? Удальцов с женой. Зюганов Уже по этой схеме живет. Госслужащие и чиновники уже год ,как на пенсию с 65 выходят
ruderpost 27 июля 2018 | 09:27
nitinol: дело волшебника чурова бессмертно! оно живёт и процветает.
sbk 27 июля 2018 | 09:22
mikhail_spb_: Референдума просто не будет. ЦИК знает, какие решения принимать.
vasyakirin 27 июля 2018 | 09:13
Когда то 40 часовая рабочая неделя, пенсия в 55/60 лет считалось социальным достижением и достижением целей социального государства....
Сегодня, как достижение и упорную работу госаппарата нам вываливают обязанность работы до 60/63 и снятие всех социальных льгот и выплат!
Спасибо самому упоротому Государству!
ruderpost 27 июля 2018 | 09:29
vasyakirin: а ты за кого голосовал? за того, кто прилюдно обещал что не будет повышения пенсионного возраста. СПАСИБО ГОРЯЧОЛЮБИМОМУ ЗА ОБЕСПЕЧЕННУЮ СТАРОСТЬ.
matsuvi 27 июля 2018 | 09:21
А ставки принимаются?
ionessi 27 июля 2018 | 09:29
Если разрешат, это будет шок почище выигрыша России у Испании :)
xuato 27 июля 2018 | 09:32
Это РФ может рефферендумы устраивать в чужих странах, а в собственной есть царь Вофка майор КГБ и он не позволит вольнодумствовать. А то Сахалин проведет референдум о вососединение с Японией , Тува с Монголией, Калининград в переименовании Кенинсберг или Кантабург с присоединением к Германии всей Пруссии, отнятой у немцев и названной именем всесоюзного старосты Мишки Калинина, любителя балерин, с образованием Земская школа.