Российские политические партии всё больше зависят от бюджетного финансирования
За последние 6 лет они получили напрямую из федерального бюджета более 31,5 миллиарда рублей подсчитали эксперты Ассоциации «Голос». При этом доля бюджетных средств общем объёме финансирования партий выросла с, примерно, 64 процентов до 81,5.
Как предупреждают специалисты, такая ситуация ведёт к отрыву основных политических сил от своих избирателей. Авторы доклада выступают за пересмотр системы финансирования партий в сторону стимулирования активности на низовом уровне.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 27 июля 2018 | 09:08
Интересно, а что за избиратели у жириноидов, зюганоидов и ПЖиВовцев?
Кто за них голосует и готов своим трудовым рублём поддержать их деятельность?
sergeya48 27 июля 2018 | 09:16
mikhail_spb_: Партии должны жить на деньги своих членов, а если их кормит бюджет, то они просто фейк и ходят на цепочке.
eduard53 27 июля 2018 | 09:35
Не надо уже заморачиваться. "Поздно, Рита, пить боржоми!" Нет в Путистане ничего настоящего - ни конституции, ни выборов, ни президента, ни парламента, ни независимых судов и СМИ ... Сплошь - имитанты, суррогаты, фальсификаты ... Так отчего же должны быть реальные полит.партии? Нет никаких партий, одни прикормленные клоуны, такая же прожорливая декорация ...