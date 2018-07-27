Суд в Нальчике огласит сегодня приговор сотрудникам силовых структур Ингушетии, обвиняемым в пытках задержанных

Шестеро сотрудников МВД и бывший оперативник ФСБ также ожидают оглашения вердикта по обвинению в вымогательстве и убийстве.

На скамье подсудимых гарнизонного военного суда – сотрудники ингушского центра по борьбе с экстремизмом и бывший оперативник УФСБ. Обвинение считает доказанной их вину в пытках задержанных, в результате которых один из подозреваемых скончался во время допроса. Два года назад по подозрению в разбойном нападении на банк в городе Сунже задержали 50-летнего жителя Карабулака Магомеда Далиева. Признания добивались не только от него, но и от его 39-летней супруги, которая работала в банке. Еще как минимум по четырем эпизодам задержанных заставляли признаваться в хранении оружия. Пытали электрическим током. В суде допрошены более сотни свидетелей и, вероятно, могут вскрыться новые эпизоды. По уже доказанным следствием преступлениям сроки от 6 до16 лет грозят бывшему начальнику ингушского центра «Э» Тимуру Хамхоеву, его заместителю Сергею Хандогину и их подчиненным. Они уже выступили с последним словом и виновными себя признать отказались.

Защита в процессе настаивала на том, что подсудимые «стали жертвами оговора, избирательности правосудия» и настаивала на оправдании.