Северная Корея передала американской стороне останки военнослужащих США, которые погибли во время Корейской войны
Самолёт с ними приземлился на авиабазе в Южной Корее. Репатриация останков назначена на 1 августа.
По словам американского военного командования, Пхеньян передал останки 55 военнослужащих. Договорённость об этом была достигнута на встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.
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