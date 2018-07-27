Северная Корея передала американской стороне останки военнослужащих США, которые погибли во время Корейской войны

Самолёт с ними приземлился на авиабазе в Южной Корее. Репатриация останков назначена на 1 августа.

По словам американского военного командования, Пхеньян передал останки 55 военнослужащих. Договорённость об этом была достигнута на встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.