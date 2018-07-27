Следователи в Армении предъявили обвинение бывшему президенту Роберту Кочаряну

Оно связано с разгоном демонстрации протеста в Ереване 10 лет назад. Кочарян проходит по статье «О свержении Конституционного строя». Сам он в интервью местному телевидению назвал обвинения сфабрикованными. При этом на допрос его вызывали пока лишь в качестве свидетеля.

Беспорядки в столице Армении произошли в марте 2008 года. Участники акции протеста обвиняли власти в нарушениях на президентских выборах, победителем в которых тогда был объявлен ушедший недавно в отставку президент и премьер страны Серж Саргсян.