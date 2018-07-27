Создать «чёрный список» таксистов предлагают в Мосгордуме

Туда можно вносить данные о тех водителях, на агрессивное поведение которых поступали неоднократные жаловались пассажиры. Впрочем, как сказал один из депутатов Мосгордумы агентству «Москва», для появления такого списка должно быть общее решение таксомоторных компаний и агрегаторов.

Самым громким из недавних инцидентов стал случай с москвичкой, которая утверждала, что таксист, сотрудничающий с сервисом Uber завёз её в безлюдное мест у станции метро «Шаболовская» и попытался изнасиловать.