Создать «чёрный список» таксистов предлагают в Мосгордуме
Туда можно вносить данные о тех водителях, на агрессивное поведение которых поступали неоднократные жаловались пассажиры. Впрочем, как сказал один из депутатов Мосгордумы агентству «Москва», для появления такого списка должно быть общее решение таксомоторных компаний и агрегаторов.
Самым громким из недавних инцидентов стал случай с москвичкой, которая утверждала, что таксист, сотрудничающий с сервисом Uber завёз её в безлюдное мест у станции метро «Шаболовская» и попытался изнасиловать.
Комментарии2
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lenin3 27 июля 2018 | 08:50
"Чёрный список"-это по цвету жо(тьфу!)кожи?)))
navsegda 27 июля 2018 | 09:06
Раньше или позже дело идёт к расстрельному списку , просто витает