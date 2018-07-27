СК завершил расследование уголовного дела, главным фигурантом которого проходит Вадим Ампелонский
Его и других обвиняемых уже поставили в известность об окончании следственных действий, рассказал агентству «Москва» источник в правоохранительных органах. Официально защита пока эту информацию не комментируют. Дело о растрате более 58 миллионов рублей было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров.
Ампелонский находится под домашним арестом. Всего же, как говорят следователи, к уголовной ответственности привлечены 14 человек.
Комментарии2
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hcsecb 27 июля 2018 | 09:03
Безобразие! Прям какое то Дело Врачей2
ivfn 27 июля 2018 | 09:11
hcsecb:
Этот тип пресс-секретарь Роскомнадзора, У него специализация была "подснежники". То есть устраивали на работу "мертвые души" и получали за них зарплату. Ну и еще по мелочи.
Жить надо как то.