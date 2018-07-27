СК завершил расследование уголовного дела, главным фигурантом которого проходит Вадим Ампелонский

Его и других обвиняемых уже поставили в известность об окончании следственных действий, рассказал агентству «Москва» источник в правоохранительных органах. Официально защита пока эту информацию не комментируют. Дело о растрате более 58 миллионов рублей было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров.

Ампелонский находится под домашним арестом. Всего же, как говорят следователи, к уголовной ответственности привлечены 14 человек.