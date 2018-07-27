Несколько пассажирских самолётов были вынуждены кружить над аэропортом Петербурга, пропуская лайнер Дмитрия Медведева
Премьер-министр накануне прилетел в северную столицу на заседание Евразийского межправительственного совета. С получасовой разницей с его бортом в Пулково приземлился ещё один самолёт с высокопоставленными чиновниками.
При этом, как пишет Фонтанка. Лайнер из Симферополя не стал ждать полного опустошения баков и улетел в Москву. Самолёт из Самары кружил над югом Петербурга около получаса. Лайнер из Хельсинки делал не менее пяти кругов над Финским заливом, пока не получил добро на посадку.
Комментарии12
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vasyakirin 27 июля 2018 | 08:39
Ну так это к Христу мог любой прокаженный подойти, а к наместникам только на расстояние выстрела, не ближе!
ivfn 27 июля 2018 | 08:55
vasyakirin:
Помнится ярославский "Локомотив" погиб ,тоже Медведев кружил.
moncegorskyi 27 июля 2018 | 08:42
Был бы самолет кремлестерха, даже не заикнулись бы о такой новости. А этот для того и нужен, чтобы на нем всю злость и пар выпускать.
sergo_25_26 27 июля 2018 | 08:42
Медведев очень ценный специалист его оберегать надо аки зеницу ока.
ostapbey 27 июля 2018 | 08:44
А во Франциях подобные ему лица на велосипедах добираются.
И охраны своей стесняются.
И извиняются, если что. Перед своим народом..
Даже..
ostapbey 27 июля 2018 | 08:46
Вот пару дней отступя, в прошедший вторник, вечером президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то высказался по нашумевшему "делу Александра Беналлы", своего охранника, который обвиняется в избиении профсоюзных активистов на демонстрации первого мая в Париже. "Если они (оппоненты - Ред.) ищут ответственных, то ответственный я, я один, - заявил Макрон, которого цитирует AFP. - Я доверял Александру Беналла, он был хорошим активистом во время (предвыборной) кампании".
kalimator 27 июля 2018 | 08:51
вот так бы их сажали прокуроры.
j_partizan 27 июля 2018 | 09:00
А то, что отталкивает молодеж от службы в армии. Защищать то, что срёт тебе на голову противно и неприемлемо.
j_partizan 27 июля 2018 | 09:02
А это то, что отталкивает молодеж от службы в армии. Защищать то, что срёт тебе на голову противно и неприемлемо.
ruderpost 27 июля 2018 | 09:18
крутится вертится шар голубой......
airjeff 27 июля 2018 | 09:24
сидел бы лучше дома
golfinder 27 июля 2018 | 09:45
Ошибке природы по.ую. Ярославский Локомотив ,хоккейный клуб,если кто не помнит ,погибли из за этого ган.она.