Несколько пассажирских самолётов были вынуждены кружить над аэропортом Петербурга, пропуская лайнер Дмитрия Медведева

Премьер-министр накануне прилетел в северную столицу на заседание Евразийского межправительственного совета. С получасовой разницей с его бортом в Пулково приземлился ещё один самолёт с высокопоставленными чиновниками.

При этом, как пишет Фонтанка. Лайнер из Симферополя не стал ждать полного опустошения баков и улетел в Москву. Самолёт из Самары кружил над югом Петербурга около получаса. Лайнер из Хельсинки делал не менее пяти кругов над Финским заливом, пока не получил добро на посадку.