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08:32, 27 июля 2018

Несколько пассажирских самолётов были вынуждены кружить над аэропортом Петербурга, пропуская лайнер Дмитрия Медведева

Премьер-министр накануне прилетел в северную столицу на заседание Евразийского межправительственного совета. С получасовой разницей с его бортом в Пулково приземлился ещё один самолёт с высокопоставленными чиновниками.
При этом, как пишет Фонтанка. Лайнер из Симферополя не стал ждать полного опустошения баков и улетел в Москву. Самолёт из Самары кружил над югом Петербурга около получаса. Лайнер из Хельсинки делал не менее пяти кругов над Финским заливом, пока не получил добро на посадку.

Комментарии

12

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vasyakirin 27 июля 2018 | 08:39

Ну так это к Христу мог любой прокаженный подойти, а к наместникам только на расстояние выстрела, не ближе!

ivfn 27 июля 2018 | 08:55

vasyakirin:
Помнится ярославский "Локомотив" погиб ,тоже Медведев кружил.

moncegorskyi 27 июля 2018 | 08:42

Был бы самолет кремлестерха, даже не заикнулись бы о такой новости. А этот для того и нужен, чтобы на нем всю злость и пар выпускать.

sergo_25_26 27 июля 2018 | 08:42

Медведев очень ценный специалист его оберегать надо аки зеницу ока.

ostapbey 27 июля 2018 | 08:44

А во Франциях подобные ему лица на велосипедах добираются.
И охраны своей стесняются.
И извиняются, если что. Перед своим народом..
Даже..

ostapbey 27 июля 2018 | 08:46

Вот пару дней отступя, в прошедший вторник, вечером президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то высказался по нашумевшему "делу Александра Беналлы", своего охранника, который обвиняется в избиении профсоюзных активистов на демонстрации первого мая в Париже. "Если они (оппоненты - Ред.) ищут ответственных, то ответственный я, я один, - заявил Макрон, которого цитирует AFP. - Я доверял Александру Беналла, он был хорошим активистом во время (предвыборной) кампании".

kalimator 27 июля 2018 | 08:51

вот так бы их сажали прокуроры.

j_partizan 27 июля 2018 | 09:00

А то, что отталкивает молодеж от службы в армии. Защищать то, что срёт тебе на голову противно и неприемлемо.

j_partizan 27 июля 2018 | 09:02

А это то, что отталкивает молодеж от службы в армии. Защищать то, что срёт тебе на голову противно и неприемлемо.

ruderpost 27 июля 2018 | 09:18

крутится вертится шар голубой......

airjeff 27 июля 2018 | 09:24

сидел бы лучше дома

golfinder 27 июля 2018 | 09:45

Ошибке природы по.ую. Ярославский Локомотив ,хоккейный клуб,если кто не помнит ,погибли из за этого ган.она.

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