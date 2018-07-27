На смартфоны и компьютеры, которые продаются в России, хотят предустанавливать отечественные аналоги приложений

Закон, который обяжет так поступать производителей техники, разрабатывают в рамках «Дорожной карты» Федеральной антимонопольной службы. Его планируют принять к апрелю будущего года, пишет Коммерсантъ. По сведениям газеты, производителей также обяжут ввести функцию «удаление предустановленных программ и приложений за исключением сервисных». Участники рынка не сомневаются, что новые требования приведут к росту стоимости компьютеров и смартфонов.