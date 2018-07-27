На смартфоны и компьютеры, которые продаются в России, хотят предустанавливать отечественные аналоги приложений
Закон, который обяжет так поступать производителей техники, разрабатывают в рамках «Дорожной карты» Федеральной антимонопольной службы. Его планируют принять к апрелю будущего года, пишет Коммерсантъ. По сведениям газеты, производителей также обяжут ввести функцию «удаление предустановленных программ и приложений за исключением сервисных». Участники рынка не сомневаются, что новые требования приведут к росту стоимости компьютеров и смартфонов.
Комментарии18
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lenin3 27 июля 2018 | 08:36
Ладно,только к повышению стоимости(в России по-другому не бывает),так ведь работать ничего не будет!)))
vasyakirin 27 июля 2018 | 08:42
lenin3: опять пальмовое масло, теперь и в смартфонах....
astet 27 июля 2018 | 09:02
vasyakirin: всех путинских чиновников
нужно "предустанавливать" на ВАЗы и хрущёвки!!!
Вот тогда может что-то и изменится в стране.
varangian2011 27 июля 2018 | 08:49
lenin3: Работать все смартфоны и компьютеры будет как и раньше, только теперь еще и передавать нужные сведения в соответствующую контору.
rihard 27 июля 2018 | 08:36
Спутник устанавливать будут или Чебурашку?
nikmart001 27 июля 2018 | 08:39
Да половину всех приложений в мире российские программисты разработали, они сейчас во всех странах работают.
vinny_vega 27 июля 2018 | 08:49
nikmart001: Вы говорите о событиях 20 летней давности.
nikmart001 27 июля 2018 | 09:30
vinny_vega: Почему вы так думаете? Вы кстати знаете, что все банковские международные приложения разрабатывали и сопровождают сейчас российские компании. И у них по всему миру офисы. И вообще, если у вас есть какое то компьютерное приложение, в котором есть русский язык, то там работали и работают русские программисты. А система "вайбер" разработана в Белоруссии.
sergo_25_26 27 июля 2018 | 08:46
И здесь нагадить хотят. Ну чего им неймется. Ваш агент мэйл ру уже итак всех достал. Назовите уже его чесно - агент ФСБ.
venmud 27 июля 2018 | 08:47
Научно и надежно накрывают Hi-Tech импортозамещенным медным тазом.
ostapbey 27 июля 2018 | 08:49
Срубить бабки??
Так им проще продавать эти смартфоны без "путинских" приложений. С двойной наценкой.
Чтоб время и деньги не терять на их удаление у специалиста..
Даже..
pikol 27 июля 2018 | 08:50
Главный вопрос ,готовы ли производители смартфонов и компьютеров выполнять требования ФАС. А вообще, идеи чучхе все больше популярны среди наших чиновников и компаний ,даже частных .
rogerrabbit 27 июля 2018 | 08:59
pikol: идеи чучхе все больше популярны среди наших чиновников
вот только к себе они эти идеи стараются не применять
все больше к подведомственному народонаселению
vinny_vega 27 июля 2018 | 09:04
Невероятные дебилы! Профессионал даже русифицированную версию программного обеспечения не установит на свой компьютер. У меня, например, букв русских нет на компе и в сотовом вообще. Редкий раз открываю русскую клавиатуру в фоисе-онлине, а еще в бухгалтерии компьютеры с русским Инфопредприятием.
nikmart001 27 июля 2018 | 09:35
vinny_vega: Русские буквы есть во всех телефонах и смартфонах, вы просто своим телефоном пользоваться не умеете. Или принципиально не включаете?
navsegda 27 июля 2018 | 09:09
Лоббируют Яндекс и Мэйл.ру 100% , они и так суки достали навязчивостью
lager23 27 июля 2018 | 09:13
Власть нашла ещё один способ срубить с населения денег — впарить людям ворованные программы с переклееной биркой страны производителя!
Поставьте свои программы на Ётафоны и расслабьтесь, недоумки!
airjeff 27 июля 2018 | 09:37
ну наконец-то. пакет программ будет называться "мутин'з тим софт". поставить туды волков коммандер, файнридер, касперского, игры от мэйл.ру и хватит на все случаи жизни. я пока не представляю, как продавцы вскрывают фирменные упаковки и сносят и ставят... сами или профессионалов надо будет нанимать. но ФАСу эти нюансы до лампочки...