Горняки в забайкальской шахте приостановили голодовку
Они получили зарплат у за май, рассказал один из шахтёров агентству Интерфакс. В то же время участники акции пригрозили возобновить её, если к следующей неделе они не получат июньскую зарплату.
Всего на золотодобывающем Дарасунском руднике голодали около ста человек. Накануне девятерых госпитализированы, сегодня в больницу увезли ещё двух.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vasyakirin 27 июля 2018 | 08:47
как кружили трехмесячный фонд оплаты так ибудут, ну выдадут в сентябре за июнь, опять на время пасти позатыкают!