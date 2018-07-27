Горняки в забайкальской шахте приостановили голодовку

Они получили зарплат у за май, рассказал один из шахтёров агентству Интерфакс. В то же время участники акции пригрозили возобновить её, если к следующей неделе они не получат июньскую зарплату.

Всего на золотодобывающем Дарасунском руднике голодали около ста человек. Накануне девятерых госпитализированы, сегодня в больницу увезли ещё двух.