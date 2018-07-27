Суд отказался изменить меру пресечения Анне Павликовой, которую подозревают в создании экстремистской организации

Ее оставили под стражей, но сократили срок ареста до 13 августа. Она не хотела и не делала ничего противозаконного, ей просто губят жизнь. Об этом сказал отец заключенной Дмитрий Павликов.

Анна Павликова и еще трое задержанных по делу «Нового величия» находятся в СИЗО, остальные шестеро — под домашним арестом. На момент задержания Павликова была несовершеннолетней.