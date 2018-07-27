Суд в Нальчике сегодня должен вынести приговор полицейским по делу о пытках задержанных
На скамье подсудимых находятся шестеро сотрудников ингушского Центра по противодействию экстремизму, в том числе, экс начальник райотдела МВД и бывший сотрудник Управления ФСБ.
ПО версии следствия, они заставляли задержанных признаваться в преступлениях. При этом использовали во время допросов пытки электроток. В результате несколько человек получили серьёзные травмы, а один из задержанных даже умер. Ещё обвиняемые вымогали деньги и отобрали автомобиль у иностранного гражданина.
Обвинение просит для них от 6 до 16 лет лишения свободы.
Комментарии3
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gregor 27 июля 2018 | 08:54
Суд в Нальчике сегодня должен вынести приговор полицейским по делу о пытках задержанных
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Полицейских наградят ,а задержанных ,которых пытали ...задержат для продолжения пыток .
astet 27 июля 2018 | 08:59
gregor: на таких полицейских
держится режим Путина!
Без них он рухнет.
Поэтому их можно наказать только
следующим образом:
вручить каждому орден
"За заслуги перед отечеством"!
(Хотя правильнее было бы его назвать
" За заслуги перед Путиным"!)
navsegda 27 июля 2018 | 09:04
Что-то в последние дни стало много полицейских садистов , то не было вообще , а тут разом по всей стране , очевидно в Кремле дали отмашку крысюков , компанейщина , сколько продлится будем посмотреть