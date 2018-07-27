Суд в Нальчике сегодня должен вынести приговор полицейским по делу о пытках задержанных

На скамье подсудимых находятся шестеро сотрудников ингушского Центра по противодействию экстремизму, в том числе, экс начальник райотдела МВД и бывший сотрудник Управления ФСБ.

ПО версии следствия, они заставляли задержанных признаваться в преступлениях. При этом использовали во время допросов пытки электроток. В результате несколько человек получили серьёзные травмы, а один из задержанных даже умер. Ещё обвиняемые вымогали деньги и отобрали автомобиль у иностранного гражданина.

Обвинение просит для них от 6 до 16 лет лишения свободы.