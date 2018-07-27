В Екатеринбурге простятся с известным юристом, в прошлом главой Арбитражного суда Вениамином Яковлевым

Он скончался на 87-м году жизни.

Яковлева многие называют одним из архитекторов юридической системы страны. До конца 80-х он строил академическую карьеру на Урале. Потом был приглашен в Москву, где юрист-теоретик участвовал в написании законов. Недолго Яковлев проработал министром юстиции. Он занимался вопросами суверенитета в то время, как Западная Европа, напротив, активно устраняла границы и формировала единое экономическое пространство.

Именно Яковлев инициировал введение систем арбитражных судов в России и организовал их создание, напоминает Znak.com. Сам возглавлял Высший арбитражный суд до середины 2000-х, а после стал советником президента по правовым вопросам, критиковал идею объединения Верховного и Конституционного судов, был противником переписывания Конституции.

Проститься с Яковлевым, возможно, приедут представители администрации президента и депутаты Госдумы.