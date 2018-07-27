ООН столкнулась с дефицитом в бюджете – об этом сказал Генеральный секретарь Антониу Гутерриш

По его словам, организация еще никогда не получала так мало взносов от государств – членов как в этом году. Деньги заканчиваются раньше и остаются на минимуме дольше – констатировал Генсек.

Размер невыплаченных взносов за 2018 составил более 800 миллионов долларов. Эту сумму должна внести 81 страна. Размеры определяются исходя из платежеспособности каждого государства. Гуттериш призвал членов ООН вовремя погасить все обязательства перед организацией, так как это в том числе сказывается на ее репутации.