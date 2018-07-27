ООН столкнулась с дефицитом в бюджете – об этом сказал Генеральный секретарь Антониу Гутерриш
По его словам, организация еще никогда не получала так мало взносов от государств – членов как в этом году. Деньги заканчиваются раньше и остаются на минимуме дольше – констатировал Генсек.
Размер невыплаченных взносов за 2018 составил более 800 миллионов долларов. Эту сумму должна внести 81 страна. Размеры определяются исходя из платежеспособности каждого государства. Гуттериш призвал членов ООН вовремя погасить все обязательства перед организацией, так как это в том числе сказывается на ее репутации.
Комментарии3
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polsan 27 июля 2018 | 08:14
Похоже что эра ООН движется к закату!
arye_11 27 июля 2018 | 08:14
Понятное дело, что платежи в ООН скудеют.
А кому это понравится, что основные плательщики - страны свободного мира, должны выслушивать нотации и поучения от "демократов и человеколюбов", типа Афганистана и Сомали, которые безбедно жируют в Нью-Йорке за счет этих самых свободных стран.
За свой счет, ребята-людоеды, обеспечивайте свою "красивую жизнь".
А, вообще-то, идея ООН себя исчерпала.
grazschdanin 27 июля 2018 | 08:17
ООН столкнулась с дефицитом в бюджете
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Неужели самораспустятся, признав организацию банкротом?