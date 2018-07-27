Российские чиновники в ООН опровергли ряд случаев пыток в колониях
Они подтвердили нашумевший факт избиения заключенного в ярославской ИК№1, но отметили, что ни одно из других подобных заявлений не подтвердилось.
Комитет против пыток подготовит рекомендации для России в августе. Они будут в открытом доступе на сайте ООН.
Комментарии3
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yralez 27 июля 2018 | 08:08
Это как надо прижать прохвостов, чтобы подтвердили ?
vilingrad 27 июля 2018 | 08:12
Этонемы. Этоонисамисебя.
rash 27 июля 2018 | 08:17
Не подтвердилось кем? Палачи сказали, что не пытали? "Суды" ведь верят только ментам и палачам.