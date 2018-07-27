Российские чиновники в ООН опровергли ряд случаев пыток в колониях

Они подтвердили нашумевший факт избиения заключенного в ярославской ИК№1, но отметили, что ни одно из других подобных заявлений не подтвердилось.

Комитет против пыток подготовит рекомендации для России в августе. Они будут в открытом доступе на сайте ООН.