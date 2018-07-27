В Конгрессе США призвали наложить на Россию санкции из-за дела об отравлении Скрипалей
Как передает NBC News, председатель комитета по международным делам в письме раскритиковал Дональда Трампа за то что тот якобы игнорирует все сроки для вынесения решения относительно новых ограничительных мер в связи с инцидентом в Солсбери.
Совет по национальной безопасности отказался комментировать это послание, отметив, что не обсуждает переписку Белого дома с Конгрессом.
Комментарии1
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vilingrad 27 июля 2018 | 08:10
Вот так пошептались...