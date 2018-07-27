Российские парламентские партии все больше зависят от бюджетного финансирования

Об этом говорится в аналитическом докладе ассоциации «Голос». Эксперты делают вывод о растущей бюрократизации партаппарата и снижении зависимости партий от избирателей.

За минувшие шесть лет объемы госфинансирования партий неуклонно росли, а объемы собранных пожертвований – падали. Парламентские партии зависят от государственной кассы, а не от избирателей. Функционирование партий в 2012–2017 годах обошлось бюджету более чем в 31,5 миллиард рублей. В минувшем году доля госучастия в денежных вливаниях в партии составила 81,5%. Абсолютное первенство здесь у ЛДПР – почти 97%. В наименьшей степени от бюджета зависят «справедливороссы» — 73%.

У «Единой России» и ЛДПР произошло сокращение объемов пожертвований, а у потерявших часть бюджетных денег КПРФ и «Справедливой России» объем привлеченных средств вырос в 1,5–2 раза. Большая часть расходов идет на содержание партийной бюрократии. При этом количество членов партий не растет. Впрочем, шансов на появление в обозримом будущем конкурентного политического поля не оставляет не только растущая зависимость партий от госбюджета. Так, бюджет «Единой России» в прошлом году почти двукратно превосходил суммарный бюджет трех остальных партий.

Помимо прямого госфинансирования, партиям и связанным с ними организациям на безвозмездной основе предоставляются помещения, выделяют гранты и субсидии.