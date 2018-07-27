Шахтеры в Забайкалье начали получать долги по зарплате и приостановили голодовку
Шахтеры в Забайкалье начали получать долги по зарплате и приостановили голодовку. При этом, как пишет ТАСС, забастовка рабочих Дарасунского рудника продолжится. Гендиректор предприятия уточнил, что для выплаты майской зарплаты выделено более 16 миллионов рублей. Вопрос с июньскими выплатами, по его словам, будет решен в начале следующей недели.
Всего рудник задолжал шахтерам 32 миллиона рублей. В знак протеста голодовку объявили 92 работника. Накануне некоторых из них увезли в больницу из-за ухудшения здоровья.
Комментарии2
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diknor 27 июля 2018 | 07:53
Нет слов... Это что, возвращения 90х?
venmud 27 июля 2018 | 08:05
"Мы смело в бой пойдем за власть Советов.
И как один умрем в борьбе за это!"
А сколько еще поводов для активных граждан сбросить лишний вес: пенсионный возраст, НДС - подорожание всего и в том числе бензина, а потом опять всего и так далее по кругу.