Конгресс США одобрит новые санкции в отношении России в ближайшие несколько месяцев
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу сенатского комитета по международным делам. На данный момент американские законодатели выдвинули множество инициатив по дополнительным ограничительным мерам против Москвы.
В частности, предлагается автоматически вводить санкции в том случае, если Россия попытается повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс страны.
Комментарии2
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klukvik 27 июля 2018 | 08:02
ждем путенских антисанкций - пенсионный возраст: мальчикам - 70; девочкам - 68!
sergo_25_26 27 июля 2018 | 08:04
Очень правильное направление выбрали американские товарищи.