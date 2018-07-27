Власти Великобритании разрешили использовать марихуану в медицинских целях

Об этом сказал министр внутренних дел страны, принявший соответствующее решение. К смягчению закона правительство подтолкнула кампания, развернутая родителями двоих детей, страдающих эпилепсией. Для терапии семье одного из больных пришлось на некоторое время уезжать в Голландию.

Уже к осени британские врачи смогут выписывать препараты на основе каннабиса. При этом речи о легализации бытового употребления марихуаны не идет.