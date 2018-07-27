Пассажирским самолетам не давали разрешения на посадку в «Пулково» из-за правительственной делегации Дмитрия Медведева
Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на данные сервиса Flightradar24. Ил-96 спецотряда «Россия» и еще один самолет с высокопоставленными чиновниками приземлились в Санкт-Петербурге около 7 вечера. Все это время в небе кружили гражданские самолеты.
По данным издания в ожидании посадки наматывали круги рейсы из Хельсинки и Самары, а лайнер из Симферополя вовсе улетел во «Внуково». На его борту в том числе находились семьи из Петербурга с грудными детьми.
Комментарии9
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opiatnovyi63 27 июля 2018 | 07:38
Граждане РФ для Димона и таких как он просто быдло!
vasyakirin 27 июля 2018 | 07:42
Интересно, Правительство создано для обеспечения безопасности и улучшения функционирования государственной инфраструктуры., а если это правительство блокирует и разрушает её, не должно ли оно идти в отставку?
woodworld 27 июля 2018 | 07:53
Каков "народец" таково и правительство. Всё справедливо.
gregor 27 июля 2018 | 07:53
Спасибо за такой маразм 86 % телевизионному электорату , которые одобрямс маразм и лицемерие .
zolingen 27 июля 2018 | 07:55
Утенок Айфон плевать хотел на всех, переколотяться и хрен с ними- меньше пенсий платить.
ihor_syvoryj 27 июля 2018 | 07:55
Надо было из Симферополя поездом ехать!
vitaminoz 27 июля 2018 | 08:03
Свиньи
petrivanov 27 июля 2018 | 08:10
А как по-другому? Медведев же великий человек! Даже если бы все остальные самолёты отправили во Владивосток, то ничего страшного не было бы. Главное, чтобы Медведеву было удобней!
diknor 27 июля 2018 | 08:11
У-у-у! Как всё запущено? Наши чинуши стали бояться своего народа? Поздравляю ребята с возвращением в развитой социализм! Вас имеют, но вы держитесь.