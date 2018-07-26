Суд отказался изменить меру пресечения Анне Павликовой, которую подозревают в создании экстремистской организации

Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения Анне Павликовой, которую подозревают в создании экстремистской организации. Ее оставили под стражей, но сократили срок ареста на месяц, до 13 августа. В основе этого уголовного дела лежит провокация, сказал «Эху» журналист Николай Сванидзе.

Николай Сванидзе считает, что общественная реакция на это дело не оказывает достаточного влияния на процесс.