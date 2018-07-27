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07:30, 27 июля 2018

Российские чиновники в ходе отчета перед ООН опровергли ряд случаев пыток в колониях

Российские чиновники в ходе отчета перед ООН опровергли ряд случаев пыток в колониях. Они подтвердили нашумевший факт избиения заключенного в ярославской ИК№1, но отметили, что ни одно из других подобных заявлений не подтвердилось. По словам представителя Генпрокуратуры, ФСИН намерено проинспектировать все колонии, в том числе и на предмет видеофискации.

В ответ председатель комитета ООН Йенс Модвиг заметил, что запись в Ярославле была сделана год назад, а видеонаблюдение можно считать эффективным, если расследование по нему проводится незамедлительно.

Комментарии

8

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ngilmutdinov 27 июля 2018 | 07:35

Наверное, опровергли под пытками.

davi__koloradov 27 июля 2018 | 07:41

этонемы авыдокажите.

suntechnick 27 июля 2018 | 07:42

Ну все верно. Где конкретно спалились, там не опровергали. А где не конкретно, то есть без видео - ничо не было.

dwon 27 июля 2018 | 07:47

По словам представителя Генпрокуратуры, ФСИН намерено проинспектировать все колонии, в том числе и на предмет видеофискации.
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Они проинспектируют. Генерал Рудый рассказал как они проинспектируют. Вломят тем, кто не сумел скрыть улики. Этим все и кончится.

sedoi63 27 июля 2018 | 07:48

Мало того, что на всех уровнях власти сидят мерзавцы?! Ток они ещё и жалкие трусы?

gregor 27 июля 2018 | 07:50

Российские чиновники в ходе отчета перед ООН опровергли ряд случаев пыток в колониях
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Российские чиновники вечно соврамши .
Уже во всём мире знают ...... Путинские чиновники , значит будут соврамши .
Или настамнет ,этонемы, настамнебыло .
Менталитет , ничего не поделать . Такова репутация .

sneer1 27 июля 2018 | 08:10

Да-да. Где видеофиксация впадения Волги в Каспийское море? Нет видеофиксации? Значит, не впадает. А географы все врут. Надо их на благонадежность проверить. Во избежание, так сказать.

klukvik 27 июля 2018 | 08:11

он первым напал, вертухаи только защищались

(комментарий скрыт)

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