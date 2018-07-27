Российские чиновники в ходе отчета перед ООН опровергли ряд случаев пыток в колониях. Они подтвердили нашумевший факт избиения заключенного в ярославской ИК№1, но отметили, что ни одно из других подобных заявлений не подтвердилось. По словам представителя Генпрокуратуры, ФСИН намерено проинспектировать все колонии, в том числе и на предмет видеофискации.

В ответ председатель комитета ООН Йенс Модвиг заметил, что запись в Ярославле была сделана год назад, а видеонаблюдение можно считать эффективным, если расследование по нему проводится незамедлительно.