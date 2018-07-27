Coca Cola повысит цены на свои основные напитки из-за подорожание алюминия, из которого делаются банки для газировки

Как рассказал телеканалу CNBC глава корпорации Джеймс Куинси, это произошло после введенных Дональдом Трампом пошлин на металл.

Действия США спровоцировали Европу на ответные меры. ЕС ввело тарифы на ряд американской продукции. Сейчас стороны договорились начать работу над отменой торговых барьеров. В частности Соединенные Штаты воздержались от пошлин на европейские автомобили, а ЕС согласился увеличить импорт американского сжиженного газа.