Американские сенаторы хотят урезать полномочия Дональда Трампа, чтобы предупредить выход США из НАТО
Как пишет газета The Washington Post, авторы документа – двое представителей Демократической партии и двое — Республиканской, в том числе сенатор Джон Маккейн.
Законодатели разработали проект, согласно которому Трамп не сможет вывести страну из Североатлантического альянса без предварительного одобрения верхней палаты. Издание уточняет, что усилия американских сенаторов направлены на то, чтобы удержать президента от разворота США в сторону России.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
banyi3 27 июля 2018 | 07:24
Может пост президента в США, вообще убрать? )
opiatnovyi63 27 июля 2018 | 07:30
Выходит и вправду наш Всемогущий Менеджер купил с потрохами тамошнего Трампушика !