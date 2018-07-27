Арестованная в США Мария Бутина могла быть связана с наследником семьи Рокфеллеров
Арестованная в США Мария Бутина могла быть связана с наследником семьи Рокфеллеров. Как пишет Bloomberg, 68-летний Джордж О’Нил-младший предположительно помог россиянке «создать секретный канал связи» между представителями Москвы и Вашингтона. В частности он организовал ужин, на котором встретились российские высокопоставленные лица и члены американской Республиканской партии.
Бутину подозревают в работе в качестве иностранного агента без регистрации и сотрудничестве с российской разведкой. В Кремле дело против соотечественницы считают политическим.
Комментарии8
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hcsecb 27 июля 2018 | 07:20
Вот незадача... теперь выпускать придётся
ur_sus 27 июля 2018 | 07:26
hcsecb:
//68-летний Джордж О’Нил-младший предположительно помог россиянке «создать секретный канал связи» между представителями Москвы и Вашингтона.//
"секретный канал связи" у этой самочки не между "Москвой и Вашингтоном", а между большими пальцами ног...
opiatnovyi63 27 июля 2018 | 07:35
ur_sus: Наверное,начала активно сливать своих покровителей и дружков по "бизнесу"!
vasyakirin 27 июля 2018 | 07:36
ur_sus: Ну и извращенцы однако эти Рокфеллеры, один между большими пальцами засовывает, остальные это недоразумение в тюрьму от наследника прячут .
banyi3 27 июля 2018 | 07:32
hcsecb: Насколько я знаю, Рокфеллеры, еще несколько лет назад активно золото скупать начали по всему миру. К чему бы это? Может просто идиоты? )))
putin_itogy 27 июля 2018 | 07:22
Эх, Какую "мату-харю" зарубило ЦРУ, на взлёте...))
Это-же какое государственный и политический деятель, мог появиться в России в скором времени, на смену Поклонской.
Ничё вы не понимаете..
zkotor 27 июля 2018 | 07:25
Трансконтинентальная потаскуха
prof57 27 июля 2018 | 07:47
Каких людей рождает край и Алтайский госуниверситет. Вряд ли Абрамовичи, Дерипаски и Прохоровы даже помечтать могли встретиться с такими людьми.... Не говоря про совместные проекты... А она смогла.