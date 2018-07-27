Инициативу об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста обсудят Минтруда и профсоюзы

Инициативу об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста обсудят Министерство труда и профсоюзы. В ведомстве полагают, что такие меры помогут смягчить последствия от повышения пенсионного возраста.

Не допустить увольнений и отказов в приеме на работу по мотивам, не связанным с профессиональными качествами, и добиться искоренения стереотипов и предвзятого отношения к гражданам предпенсионного возраста – эти ключевые цели указаны в плане по созданию условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, подготовленном ведомством Максима Топилина.

Кроме «уголовки» для работодателя, поторопившегося с увольнением специалиста предпенсионного возраста, государство предлагает увеличить пособие по безработице для этой категории граждан, а также обязать компании оплачивать их ежегодную диспансеризацию. Проект документа рассмотрят сегодня на заседании рабочих групп Российской трехсторонней комиссии с участием чиновников, работодателей и профсоюзов.

Законопроект о повышении пенсионного возраста уже прошел первое чтение в Госдуме. Владимир Путин после этого заявил, что ни один сценарий реформы ему не нравится.