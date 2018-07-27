Инициативу об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста обсудят Минтруда и профсоюзы
Инициативу об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста обсудят Министерство труда и профсоюзы. В ведомстве полагают, что такие меры помогут смягчить последствия от повышения пенсионного возраста.
Не допустить увольнений и отказов в приеме на работу по мотивам, не связанным с профессиональными качествами, и добиться искоренения стереотипов и предвзятого отношения к гражданам предпенсионного возраста – эти ключевые цели указаны в плане по созданию условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, подготовленном ведомством Максима Топилина.
Кроме «уголовки» для работодателя, поторопившегося с увольнением специалиста предпенсионного возраста, государство предлагает увеличить пособие по безработице для этой категории граждан, а также обязать компании оплачивать их ежегодную диспансеризацию. Проект документа рассмотрят сегодня на заседании рабочих групп Российской трехсторонней комиссии с участием чиновников, работодателей и профсоюзов.
Законопроект о повышении пенсионного возраста уже прошел первое чтение в Госдуме. Владимир Путин после этого заявил, что ни один сценарий реформы ему не нравится.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pmasel 27 июля 2018 | 07:13
Вот прям так и вижу ПРОРЫВ. Мудрилы! На каждую хитрую гайку есть свой метчик.
stoik33 27 июля 2018 | 07:14
Любой закон всего лишь - клочок бумаги. Этот - дополнительная кормушка для прокуроров. За идиотов принимаете?
stoik33 27 июля 2018 | 07:19
Владимир Путин заявил, что сценарий реформы ему не нравится.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Видите? Если автору не нравится ни один из его сценариев? Чего тогда обсуждать? Проект порвать, Думу разогнать.
xentrax 27 июля 2018 | 07:25
Минималка + премия от 90% зарплаты - наше будущее. Защитили интересы трудящихся, однако.
keg 27 июля 2018 | 07:31
после принятия такого закона ни кто вообще не будет брать на работу людей предпенсионного возраста и будут стараться уволить до наступления такого возраста...
ly4_sveta 27 июля 2018 | 07:42
Сам придумал, а теперь, типа, - не нравится?
Придуриваться он горазд.
Уголовка - это его гэбэшный метод, проверенный
столетием. Чуть что - тюрьма. За слова, за мысли,
за «неправильное» поведение, за не такую одежду,
за не нашу музыку.
croaker 27 июля 2018 | 08:13
Государство перекладывает ответственность за содержание таких людей с себя на бизнес. Законы у нас,как известно, не для всех писаны и необязательны к исполнению. В результате появится масса безработных,получающих какие-то мизерные пособия. Пособия значительно меньше пенсий, что позволит правительству экономить на этих людях.