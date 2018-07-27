Центризбирком сегодня, как ожидается, примет решение по заявке КПРФ на проведение референдума
Партия предложила провести всероссийское голосование по вопросу повышения пенсионного возраста.
Центральная избирательная комиссия должна оценить, соответствует ли закону формулировка вопроса, который предлагается вынести на референдум. Заседание ЦИКа пройдет при участии КПРФ. Напомню, что коммунисты предлагают спросить у граждан, согласны ли они с тем, что «в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен». В ЦИКе отметили, что перед ними стоит непростая задача, и пока проекта решения нет. Если Центризбирком не утвердит формулировку вопроса, инициативной группе придется заново начать процедуру.
В случае положительного решения организаторам референдума будет необходимо в течение полутора месяцев собрать 2 миллиона подписей граждан. КПРФ ранее выражали надежду, что решение ЦИКа не будет политически мотивированным. Если будет получен отказ, партия намерена его оспорить.
Неделю назад Госдума приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. Согласно документу, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины – в 63 года.
Комментарии7
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banyi3 27 июля 2018 | 07:07
А где анальный? )
ura_123 27 июля 2018 | 07:09
banyi3: Как это где,у тебя в зеркале.
antimalin 27 июля 2018 | 07:17
banyi3: Он в США сейчас.
Проматывает деньги, которые ему переводят его подписчики в Интернете.
piter_ug 27 июля 2018 | 07:13
Наверное откажут по причине участившихся вспышек на солнце - они могут ошпарить избирателя.
lenin3 27 июля 2018 | 07:18
Откажут,придумав мильен причин.Вот если б референдум был ЗА поднятие пенсионного возраста...
ly4_sveta 27 июля 2018 | 07:18
Все решения принимает Путин, поэтому все уже
принято, разработано и будет внедряться. А весь
этот трындеж наносной и показной вкупе с путинскими
высказываниями, что ему тоже не нравится, но - надо.
«Нравится, не нравится - спи моя красавица.»
croaker 27 июля 2018 | 07:55
У Эллочки нынче так наз "момент истины": она должна обосновать отказ в проведении референдума,напустив юридического тумана, и доказать власти, что не зря её посадили на это место.