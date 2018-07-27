Центризбирком сегодня, как ожидается, примет решение по заявке КПРФ на проведение референдума

Партия предложила провести всероссийское голосование по вопросу повышения пенсионного возраста.

Центральная избирательная комиссия должна оценить, соответствует ли закону формулировка вопроса, который предлагается вынести на референдум. Заседание ЦИКа пройдет при участии КПРФ. Напомню, что коммунисты предлагают спросить у граждан, согласны ли они с тем, что «в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен». В ЦИКе отметили, что перед ними стоит непростая задача, и пока проекта решения нет. Если Центризбирком не утвердит формулировку вопроса, инициативной группе придется заново начать процедуру.

В случае положительного решения организаторам референдума будет необходимо в течение полутора месяцев собрать 2 миллиона подписей граждан. КПРФ ранее выражали надежду, что решение ЦИКа не будет политически мотивированным. Если будет получен отказ, партия намерена его оспорить.

Неделю назад Госдума приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. Согласно документу, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины – в 63 года.