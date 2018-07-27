Z Архив новостей новости
5 0 6 0
06:30, 27 июля 2018

Более 400 человек погибли в Никарагуа за сто дней антиправительственных выступлений

Более 400 человек погибли в Никарагуа за сто дней антиправительственных выступлений. Такие данные приводит местная негосударственная организация «ассоциация за права человека». По информации правозащитников, почти половина жертв пришлась на столицу страны город Манагуа.

Самые крупные за последние годы акции протеста начались из-за реформы системы социального страхования. После начала демонстраций глава государства сообщил об отмене закона, однако волнения не улеглись.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Познер журналист

Не понимаю, как можно не хотеть работать в 55 лет В 55 лет человек полон сил. Женщина — еще женщина, мужчина — еще мужчина. Это же совсем не то, что было когда-то. В 50 лет — старик…

5 731 6 143925 20.07
8читать ;смотреть
Kобщество, пенсионеры, работа, видео, мнения
Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 112 6 7550 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 319 6 29762 20.07
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 77 6 6667 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 57 6 5298 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Блоги

+ «Новая газета» рассказала о пытках заключенного в ярославской колонии №1 «Новая газета» рассказала о пытках заключенного в ярославской колонии №1 На видео видно, что на столе лежит лицом вниз человек, его руки скованы наручниками и заломлены над спиной…

5 436 6 98450 20.07
8читать ;смотреть
Kярославль, тюрьмы, видео, события
Блоги

Илья Варламов блогер

Слыш, ты, иди сюда Они действительно считают людей инфантильным быдлом, которое можно за плохое поведение в угол поставить, а за хорошее — мультики про войну на Первом канале показать…

5 372 6 159173 20.07
Kгосдума, власть, пенсии, общество, законы, финансы, политика, мнения
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 183 6 20778 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 87 6 10558 25.07
Kчечня, языки, мнения
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 212 6 27446 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Голосование
Вы гордитесь Марией Бутиной или стыдитесь?
5 41 6 5300 23.07
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…

5 48 6 6341 25.07
#слушать 42:53 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Господа, ну это же смешно! Если благополучие и безопасность Америки могут пострадать от того, что русская девушка Мария любит свою Родину и без злого умысла делает то, что в её силах для России, то как же уязвима эта ядерная держава…

5 171 6 54156 20.07
Kсша, политика, рф, расследования, мнения
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк, профессор РГГУ

Любая толика правды в исследовании Великой Отечественной войны это только в плюс. И только лишняя гирька на весы нашей национальной гордости…

5 83 6 21527 20.07
#слушать 37:36 8читать ;смотреть $скачать 8.6 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 114 6 16782 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Губернатор должен защищать интересы людей, которые живут на территории области…

5 36 6 5688 26.07
#слушать 36:08 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kвласть, общество, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

Столичные власти собираются снести съемочную площадку реалити-шоу «Дом-2» Она находится в Новой Москве у поселка Летова Роща, где запланировано строительство автомобильной трассы

5 1 6 8650
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Государство превратилось в раковое образование, которое заставляет граждан обслуживать себя. Это гигантский паразит, который внедрился в тело России и высасывает из нее все соки…

5 110 6 115605 21.07
#слушать 47:38 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 319 6 29762 20.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…

5 261 6 672862 21.07
Kобщество, пенсии, путин, рф, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 411 6 457120 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7138434
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3588953

Сегодня в эфире