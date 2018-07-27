Разведка США причислила Россию, Иран и Китай к странам, активно занимающимся экономическим кибершпионажем в Америке

Разведка США причислила Россию, Иран и Китай к странам, наиболее активно занимающимся экономическим кибершпионажем в Америке. В докладе говорится о том, что они умело действуют в интернет-пространстве и могут украсть коммерческие секреты и закрытую информацию. Американская разведка считает, что Россия, Иран и Китай продолжат агрессивно действовать в этой области.

Вместе с тем авторы доклада отмечают, что в кибершпионаже были замечены и страны с более тесными связями с США, однако конкретные государства не называют.