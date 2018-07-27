Пассажирским самолетам не давали разрешения на посадку в «Пулково» из-за правительственной делегации Дмитрия Медведева
Пассажирским самолетам не давали разрешения на посадку в «Пулково» из-за правительственной делегации Дмитрия Медведева. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на данные сервиса Flightradar24. Ил-96 спецотряда «Россия» и еще один самолет с высокопоставленными чиновниками приземлились в Санкт-Петербурге около 7 вечера. Все это время в небе кружили гражданские самолеты. По данным издания в ожидании посадки наматывали круги рейсы из Хельсинки и Самары, а лайнер из Симферополя вовсе улетел во «Внуково». На его борту в том числе находились семьи из Петербурга с грудными детьми.
Комментарии4
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nf5096004 27 июля 2018 | 06:30
А как вы хотели? Когда еще на Руси холопы смели дорогу барину не уступить? Хотели средневековье - получайте.
matsuvi 27 июля 2018 | 06:31
Чтобы Димон не испугался и спокойно селфи сделал.
zztop1960 27 июля 2018 | 06:40
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прилетела в Сочи на матч своей сборной с командой России, обычным чартерным рейсом.
sempai 27 июля 2018 | 06:42
Вот до чего дошли...Мало им , что на земле людям не дают жизни..., так теперь еще и до неба добрались...ненасытные...