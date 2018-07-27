Пассажирским самолетам не давали разрешения на посадку в «Пулково» из-за правительственной делегации Дмитрия Медведева. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на данные сервиса Flightradar24. Ил-96 спецотряда «Россия» и еще один самолет с высокопоставленными чиновниками приземлились в Санкт-Петербурге около 7 вечера. Все это время в небе кружили гражданские самолеты. По данным издания в ожидании посадки наматывали круги рейсы из Хельсинки и Самары, а лайнер из Симферополя вовсе улетел во «Внуково». На его борту в том числе находились семьи из Петербурга с грудными детьми.