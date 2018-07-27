Суд арестовал бывшего первого замминистра МЧС Сергея Шлякова по обвинению в мошенничестве
Суд арестовал бывшего первого замминистра МЧС Сергея Шлякова по обвинению в мошенничестве. По версии следствия он участвовал в схеме по продаже должности губернатора Ярославской области. Сам инцидент произошел в августе 2015 года, а среди его сообщников называют еще трех человек. При этом бывший помощник главы МЧС Юрий Удалов, который якобы и хотел занять кресло руководителя региона проходит по делу в качестве потерпевшего. В качестве аванса за назначение он передал одному из фигурантов несколько десятков миллионов рублей.
Шляков свою вину не признает, адвокаты собираются обжаловать его арест.
Комментарии1
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plidurok Андрей Филимонов 27 июля 2018 | 06:39
Суд арестовал и тем самым доказал, что губернаторские кресла в России реально продаются и покупаются.