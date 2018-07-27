Американские сенаторы хотят урезать полномочия Дональда Трампа, чтобы предупредить выход США из НАТО
Как пишет газета The Washington Post, авторы документа – двое представителей Демократической партии и двое — Республиканской, в том числе сенатор Джон Маккейн. Законодатели разработали проект, согласно которому Трамп не сможет вывести страну из Североатлантического альянса без предварительного одобрения верхней палаты. Издание уточняет, что усилия американских сенаторов направлены на то, чтобы удержать президента от разворота США в сторону России.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ara_1 27 июля 2018 | 05:51
Трамп- не подарок, но эти ребята - совсем караул.
sergirusso 27 июля 2018 | 06:08
В дурдом Трампа надо поскорее...
ed81 27 июля 2018 | 06:10
Молодцы сенаторы - это и есть демократия , это не российский сенат : Одобрямс!
palmcoast___ 27 июля 2018 | 06:15
НАТО устаревшая военная организация. Турция, кстати, тоже НАТО.
svoi216 27 июля 2018 | 06:17
Браво Маккейн! Надо остановить этого фантазера!
begly_ 27 июля 2018 | 06:24
svoi216:
Трамп прагматик.