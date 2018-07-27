Американские сенаторы хотят урезать полномочия Дональда Трампа, чтобы предупредить выход США из НАТО

Как пишет газета The Washington Post, авторы документа – двое представителей Демократической партии и двое — Республиканской, в том числе сенатор Джон Маккейн. Законодатели разработали проект, согласно которому Трамп не сможет вывести страну из Североатлантического альянса без предварительного одобрения верхней палаты. Издание уточняет, что усилия американских сенаторов направлены на то, чтобы удержать президента от разворота США в сторону России.