Арестованная в США Мария Бутина могла быть связана с наследником семьи Рокфеллеров
Как пишет Bloomberg, 68-летний Джордж О’Нил-младший предположительно помог россиянке «создать секретный канал связи» между представителями Москвы и Вашингтона. В частности он организовал ужин, на котором встретились российские высокопоставленные лица и члены американской Республиканской партии. Бутину подозревают в работе в качестве иностранного агента без регистрации и сотрудничестве с российской разведкой. В Кремле дело против соотечественницы считают политическим.
Комментарии4
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yralez 27 июля 2018 | 05:14
Кто то еще сомневается, что она выдрессированная шлюха ?
midnightblues 27 июля 2018 | 05:38
Не узнаю Рокфеллеров
Доверить воплощать свои идеи обычной шлюхе??
Хмммм...
pomeranche 27 июля 2018 | 05:54
Ура! Рокфеллер НАШ. А ведь в России всем известно , что Рокфеллеры правят миром. Рокфеллеры за нас!
midnightblues 27 июля 2018 | 06:02
pomeranche: Скорее наоборот,вы их шестерки