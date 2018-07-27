Арестованная в США Мария Бутина могла быть связана с наследником семьи Рокфеллеров

Как пишет Bloomberg, 68-летний Джордж О’Нил-младший предположительно помог россиянке «создать секретный канал связи» между представителями Москвы и Вашингтона. В частности он организовал ужин, на котором встретились российские высокопоставленные лица и члены американской Республиканской партии. Бутину подозревают в работе в качестве иностранного агента без регистрации и сотрудничестве с российской разведкой. В Кремле дело против соотечественницы считают политическим.