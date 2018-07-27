Шахтеры в Забайкалье начали получать долги по зарплате и приостановили голодовку

При этом, как пишет ТАСС, забастовка рабочих Дарасунского рудника продолжится. Гендиректор предприятия уточнил, что для выплаты майской зарплаты выделено более 16 миллионов рублей. Вопрос с июньскими выплатами, по его словам, будет решен в начале следующей недели. Всего рудник задолжал шахтерам 32 миллиона рублей. В знак протеста голодовку объявили 92 работника. Накануне некоторых из них увезли в больницу из-за ухудшения здоровья.