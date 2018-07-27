Шахтеры в Забайкалье начали получать долги по зарплате и приостановили голодовку
При этом, как пишет ТАСС, забастовка рабочих Дарасунского рудника продолжится. Гендиректор предприятия уточнил, что для выплаты майской зарплаты выделено более 16 миллионов рублей. Вопрос с июньскими выплатами, по его словам, будет решен в начале следующей недели. Всего рудник задолжал шахтерам 32 миллиона рублей. В знак протеста голодовку объявили 92 работника. Накануне некоторых из них увезли в больницу из-за ухудшения здоровья.
Комментарии1
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yralez 27 июля 2018 | 05:10
А если мы начнем подыхать без пенсий, то начнут пенсии платить ?
Будут рады.......что подохнем.