Производители опасаются массовых изъятий продуктов из магазинов

Как пишут «Ведомости» это может произойти из-за новых требований по уровню антибиотиков в мясе, молоке, яйцах и других продуктах. С середины августа вступают в силу нормы Евразийской экономической комиссии. В них речь идет о более чем 70 веществах и их содержании в животноводческих товарах. Сейчас же требования установлены только для шести категорий. По мнению производителей, которые написали письмо в ЕЭК, новые критерии потребуют дорогостоящего контроля. Представитель Россельхознадзора также сказал «Ведомостям», что ведомство пока не знает, как работать по новым правилам.