Производители опасаются массовых изъятий продуктов из магазинов
Как пишут «Ведомости» это может произойти из-за новых требований по уровню антибиотиков в мясе, молоке, яйцах и других продуктах. С середины августа вступают в силу нормы Евразийской экономической комиссии. В них речь идет о более чем 70 веществах и их содержании в животноводческих товарах. Сейчас же требования установлены только для шести категорий. По мнению производителей, которые написали письмо в ЕЭК, новые критерии потребуют дорогостоящего контроля. Представитель Россельхознадзора также сказал «Ведомостям», что ведомство пока не знает, как работать по новым правилам.
Комментарии9
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lara17 27 июля 2018 | 05:15
Ужас, как страшно жить! Что ни день, то новые страшилки, тут уж не знаешь чего бояться то ли подорожания продуктов, то ли того, чем напичканы эти продукты.
archibald_dandy_esquire 27 июля 2018 | 05:17
" новые критерии потребуют дорогостоящего контроля"
новые кормушки для подросших успешных топ-менеджеров-детишек-высокосидячих-гадов
Росколбасанадзор
Росмясонадзор
Росмолоконадзор
Росяйцонадзор
Роспетрушканадзор
Росвафлинадзор
Росмаслонадзор
Ростворогнадзор
на каждый продукт - надзор
каждому руководителю - мерседес за 3-8 миллионов - в зависимости от чина папы)
и так далее
pavlovsky 27 июля 2018 | 06:10
archibald_dandy_esquire: и самый главный - Росговнонадзор, который будет отлавливать тех, кто запрещенку съел.
ionessi 27 июля 2018 | 05:22
То есть, они не опасаются производить всякую ядовитую дрянь под видом продуктов, а опасаются, что эту дрянь вышвырнут с полок магазинов? Отличный камингаут.А по-русски - круто палятся братки.
russky77 27 июля 2018 | 05:23
Решили поиграть в таможенный союз, переписали не читая европейские нормативы. Сейчас срочно примут поправку, что к говну, которое продается в наших магазинах, эти нормы не имеют отношения.
midnightblues 27 июля 2018 | 05:36
Те все ,что продается в рассейских пятерочках-химическое дерьмо
Так рабы и должны хавать баланду
Продуктов им видите ли захотелось
koshkaedu 27 июля 2018 | 05:50
Ну, всё: конец пармезану.
xuato 27 июля 2018 | 06:04
Сыр " новачок" сьел и порядок!
nf5096004 27 июля 2018 | 06:27
Продукты подорожают из-за дорогостоящего контроля, но их качество вряд ли станет лучше. Денежки возьмут, а кормить будут все тем же.