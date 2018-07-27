США воздержится от пошлин на европейские автомобили, но сохранит тарифы на алюминий и сталь
Об этом сказал американский министр торговли Уилбур Росс, комментируя встречу Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Белом доме. По словам главы ведомства, текущая ситуация сохранится на время, пока стороны ведут переговоры. США и ЕС пришли к соглашению о начале работы над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров. Стороны обменялись ограничениями на ввоз различной продукции после того как Трамп ввел тарифы на импорт алюминия и стали.
Комментарии4
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alehan15274 27 июля 2018 | 05:45
Супер-наши американские бмв так и будут самыми дешевыми бмв в мире!:))
begly_ 27 июля 2018 | 06:22
alehan15274:
Мы, американцы, не пользуемся и не производим дешевый товар., мы имеем недорогой.
pmasel 27 июля 2018 | 06:27
alehan15274: Я тут случайно узнал, что Калининградская сборка дороже американской. Слегка оху... задачился.
neyexo 27 июля 2018 | 06:19
В европейских автомобилях есть алюминий и сталь.
Вот на них и нужно ввести пошлины!