США воздержится от пошлин на европейские автомобили, но сохранит тарифы на алюминий и сталь

Об этом сказал американский министр торговли Уилбур Росс, комментируя встречу Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Белом доме. По словам главы ведомства, текущая ситуация сохранится на время, пока стороны ведут переговоры. США и ЕС пришли к соглашению о начале работы над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров. Стороны обменялись ограничениями на ввоз различной продукции после того как Трамп ввел тарифы на импорт алюминия и стали.