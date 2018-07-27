Компания Coca Cola повысит цены на свои основные напитки из-за подорожание алюминия.
Из него делаются банки для газировки. Как рассказал телеканалу CNBC глава корпорации Джеймс Куинси, это произошло после введенных Дональдом Трампом пошлин на металл.
Действия США спровоцировали Европу на ответные меры. ЕС ввело тарифы на ряд американской продукции. Сейчас стороны договорились начать работу над отменой торговых барьеров. В частности Соединенные Штаты воздержались от пошлин на европейские автомобили, а ЕС согласился увеличить импорт американского сжиженного газа.
Комментарии1
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edyatel 27 июля 2018 | 05:01
Надо поднять так цены, чтобы никто из Советских граждан не мог пить это дерьмо.
Ещё заодно пусть поднимут цены на гамбургеры и джинсы - как символы продажности наших людей