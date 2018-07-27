Федеральная антимонопольная служба предложила по умолчанию устанавливать на смартфоны отечественные программы

Как пишет «Коммерсант» к следующей весне в стране может появиться закон, обязывающий производителей оснащать мобильные устройства российскими аналогами браузеров, почты, плееров и других приложений. В ведомстве уточнили, что получают жалобы граждан на программы, которые устанавливаются автоматически без возможности удаления. Наиболее громкий конфликт по этому поводу в 2015 году произошел между ФАС и Google.