Пассажирским самолетам не давали разрешения на посадку в Пулково из-за правительственной делегации Дмитрия Медведева
Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на данные сервиса Flightradar24. Ил-96 спецотряда «Россия» и еще один самолет с высокопоставленными чиновниками приземлились в Санкт-Петербурге около 7 вечера. Все это время в небе кружили гражданские самолеты. По данным издания в ожидании посадки наматывали круги рейсы из Хельсинки и Самары, а лайнер из Симферополя вовсе улетел во «Внуково». На его борту в том числе находились семьи из Петербурга с грудными детьми.
Комментарии4
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niknik 27 июля 2018 | 04:14
Грудные дети? Да они и волоса одного не стоят на голове этого товарища. Ведь так они рассуждают . Дети это у них, а нас - расходный материал.
astet 27 июля 2018 | 04:38
niknik: Быдло само выбрало такую власть!
Нравится быть холопами?
wwk_2 27 июля 2018 | 04:59
astet: 86% очень нравится. Они балдеют от того, что царь общается с ними как с пацанами из подворотни и всем, кто не из нашего двора, грозит дать по морде. Быдло мечтает не о свободе, а только о добром царе. Царь, правда, злой.
eslichestno 27 июля 2018 | 04:59
Эта тварь еще хуже Путина. Тот от рождения жох, а этот свою власть высосал. Так-то примитивный, туповатый парень по фамилии Уточкин. Любящий поддать, потанцевать и поспать.