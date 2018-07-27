Арестованный глава Серпуховского района Александр Шестун намерен объявить голодовку в СИЗО

Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь чиновника, он требует допустить к нему адвоката и нотариуса, который мог бы заверить его доверенность для участия в очередных выборах главы района. Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия он незаконно передал четыре участка земли. Причиненный местной казне ущерб оценивается в 60 миллионов рублей.

В апреле чиновник опубликовал на Youtube обращение, в котором жаловался на давление со стороны силовиков после разрешения митинга против свалки на полигоне «Лесная». Шестун утверждал, что его отставки в частности добивается губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.