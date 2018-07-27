Конгресс США одобрит новые санкции в отношении России в ближайшие несколько месяцев
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу сенатского комитета по международным делам. На данный момент американские законодатели выдвинули множество инициатив по дополнительным ограничительным мерам против Москвы. В частности, предлагается автоматически вводить санкции в том случае, если Россия попытается повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс страны.
Комментарии4
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monik_7 27 июля 2018 | 04:13
И пока будет одобрять еще пару десяточек введет. Боже, храни Америку
niknik 27 июля 2018 | 04:16
Да Америка развернула свой корабль против России - это уже точно. Но кто-то в Кремле ведь так этого хотел. ))
antimalin 27 июля 2018 | 04:58
если Россия попытается повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс страны.
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Чушь полнейшая.
На кого там попытается повлиять Россия, если обе партии США в своем большинстве антироссийские?
Хрен редьки не слаще.
nikvol 27 июля 2018 | 04:59
Сами санкции не так важны, тревожит их уверенность, что Россия не применит после очередной порции ядерное оружие. Что-то и вправду не так.