Конгресс США одобрит новые санкции в отношении России в ближайшие несколько месяцев

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу сенатского комитета по международным делам. На данный момент американские законодатели выдвинули множество инициатив по дополнительным ограничительным мерам против Москвы. В частности, предлагается автоматически вводить санкции в том случае, если Россия попытается повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс страны.