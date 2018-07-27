Столичные власти собираются снести съемочную площадку реалити-шоу «Дом-2»

Она находится в Новой Москве у поселка Летова Роща, где запланировано строительство автомобильной трассы. Как пишет «Медуза» со ссылкой на источник в мэрии, проект дороги делался в обход частной застройки, и в тот момент никаких зданий на этой территории не было. О том, что в этом районе снимается телешоу, чиновники не знали. На телеканале «ТНТ» инициативу городских властей не прокомментировали.