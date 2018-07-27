Telegram запустил сервис для хранения документов пользователей

В систему под названием Passport можно загрузить личные данные, которые могут понадобиться для последующей авторизации на тех сайтах, где требуется идентификация личности. Информация защищена сквозным шифрованием. У администрации мессенджера нет доступа к данным. Со временем Telegram планирует добавить верификацию пользователей. Это значит, что многие сервисы вообще перестанут запрашивать информацию о человеке. Достаточно будет того, что его аккаунт в мессенджере подтвержден и сам он реален.