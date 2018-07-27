Дональд Трамп пригрозил Турции значительными санкциями из-за задержания в Анкаре американского пастора Эндрю Брансона

Глава Белого дома в твиттере написал, что «невиновный верующий человек должен быть немедленно освобожден». Гражданина США подозревают в пособничестве попытке госпереворота в позапрошлом году и поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Трампу ответил министр иностранных дел Республики – он сказал, что Анкара не намерена терпеть угрозы каких-либо стран.