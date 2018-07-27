Академики РАН выступили против расширения полномочий Рособрнадзора

Они считают, что ведомство недостаточно компетентно для того, чтобы оценивать работу вузов. Как говориться в письме влиятельного клуба «1 июня» Рособрнадзор опирается на бюрократические показатели, не имеющие никакого отношения к настоящей научной работе. В качестве примеров ученые напомнили о лишении аккредитации у Московской школы социально-экономических наук и Европейского университета в Санкт-Петербурге.