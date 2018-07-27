Российские чиновники в ходе отчета перед ООН опровергли ряд случаев пыток в колониях
Они подтвердили нашумевший факт избиения заключенного в ярославской ИК№1, но отметили, что ни одно из других подобных заявлений не подтвердилось. По словам представителя Генпрокуратуры, ФСИН намерено проинспектировать все колонии, в том числе и на предмет видеофискации. В ответ председатель комитета ООН Йенс Модвиг заметил, что запись в Ярославле была сделана год назад, а видеонаблюдение можно считать эффективным, если расследование по нему проводится незамедлительно.
Комментарии1
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archibald_dandy_esquire 27 июля 2018 | 03:26
" ...подтвердили нашумевший факт избиения заключенного в ярославской ИК№1, но отметили, что ни одно из других подобных заявлений не подтвердилось "
вот и нашли успешный метод "борьбы с пытками" в российском ГУЛАГ 2.0 - отменить видеорегистраторы: нет видео - нет пыток! нет пыток - успешно "боролись" ! успешно "боролись" - всем по медальке, премии, повышение в чине!