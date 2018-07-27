Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор избежал тюремного заключения по делу о нападении на автобус

Суд приговорил спортсмена к пяти дням общественных работ и посещению курсов по управлению гневом.

Инцидент произошел в апреле. Ирландец в сопровождении нескольких человек атаковал автобус с другими бойцами, которые должны были принять участие в очередном турнире в Нью-Йорке. Макгрегор разбил стекло транспортного средства тележкой на колесах, из-за чего пострадали двое спортсменов, находившихся внутри автобуса. В салоне также был и россиянин Хабиб Нурмагомедов, с которым в октябре у Макгрегора должен состояться бой. Некоторые наблюдатели сочли нападение ирландца попыткой привлечь внимание к этому событию.