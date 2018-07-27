Более 400 человек погибли в Никарагуа за сто дней антиправительственных выступлений

Такие данные приводит местная негосударственная организация «ассоциация за права человека». По информации правозащитников, почти половина жертв пришлась на столицу страны город Манагуа. Самые крупные за последние годы акции протеста начались из-за реформы системы социального страхования. После начала демонстраций глава государства сообщил об отмене закона, однако волнения не улеглись.