Бывшего президента Армении обвинили в свержении конституционного строя в 2008 году

Роберт Кочарян назвал уголовное преследование против него «политическим». Экс-главу страны допросили по делу об убийствах на протестных акциях оппозиции, которые произошли десять лет назад. Тогда в Армении состоялась серия митингов, организованная сторонниками первого президента Левона Тер-Петросяна, который вновь претендовал на пост главы государства, но проиграл на выборах. В ходе столкновений демонстрантов с силовиками погибли восемь протестующих и двое полицейских.