Бывшего президента Армении обвинили в свержении конституционного строя в 2008 году
Роберт Кочарян назвал уголовное преследование против него «политическим». Экс-главу страны допросили по делу об убийствах на протестных акциях оппозиции, которые произошли десять лет назад. Тогда в Армении состоялась серия митингов, организованная сторонниками первого президента Левона Тер-Петросяна, который вновь претендовал на пост главы государства, но проиграл на выборах. В ходе столкновений демонстрантов с силовиками погибли восемь протестующих и двое полицейских.
Комментарии1
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neon001 27 июля 2018 | 02:23
да вышлите вы его уже в рашку на дачу к януковичу. пусть вместе бухают.